В Хмельницкой области были слышны взрывы

Звуки взрывов в регионе были слышны около 02:40.

До этого в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации движения крылатой ракеты типа "Калибр" в сторону Хмельницкой области.

Кроме того, военные сообщали о дронах-камикадзе типа "Шахед", замеченных в регионе во время движения на запад страны.

В хмельницких пабликах высказывают предположение, что звуки взрывов могут быть связаны с работой сил и средств противовоздушной обороны.

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