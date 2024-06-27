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В Хмельницкой области были слышны взрывы

Фото: в Хмельницкой области раздались взрывы на фоне воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области в ночь на 27 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за комбинированной атаки российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Звуки взрывов в регионе были слышны около 02:40.

До этого в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации движения крылатой ракеты типа "Калибр" в сторону Хмельницкой области.

Кроме того, военные сообщали о дронах-камикадзе типа "Шахед", замеченных в регионе во время движения на запад страны.

В хмельницких пабликах высказывают предположение, что звуки взрывов могут быть связаны с работой сил и средств противовоздушной обороны.

Новость дополняется...

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Хмельницкая областьВзрывыРакетная атакаАтака дронов