ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хмельницкой области были слышны взрывы, работает ПВО

Четверг 07 декабря 2023 01:29
UA EN RU
В Хмельницкой области были слышны взрывы, работает ПВО Фото: в Хмельницкой области сообщают о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницкой области были слышны взрывы во время воздушной тревоги, сообщается о работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО.
Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - говорится в сообщении заместителя главы Хмельницкой ОВА.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке вражеских дронов-камикадзе в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Атаки россиян по Хмельницкой области

Российские войска в последние недели часто запускают дроны-камикадзе в направлении Хмельницкой области. Чаще всего беспилотники летят в направлении Староконстантинова.

Так, в результате сбития одной из дронов, которые запустили российские войска утром 16 ноября, обломки повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области.

Также 25 октября оккупанты нанесли удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение. Сообщается, что взрывы не повлияли на работу АЭС, но на территории станции повреждены здания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Хмельницкая область Вторжение России в Украину
NEWS
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО