На Хмельницькій АЕС почалися слідчі дії: що сталося

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Сьогодні, 25 червня, на майданчику Хмельницької АЕС правоохоронці проводять слідчі дії. Електростанція працює у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки", - йдеться у повідомленні компанії. В "Енергоатомі" запевнили, забезпечують повне сприяння роботі правоохоронних органів, надають всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України та зацікавлені у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи. Читайте також: На будівництві електростанції на Миколаївщині вкрали 170 млн гривень: деталі схеми "Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об'єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії для потреб держави", - підсумували у заяві.