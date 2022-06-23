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Хмельницкая область якобы слышала взрывы. В ОВА опровергли информацию

Фото: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий (adm-km/gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В сети сегодня начала распространяться информация о взрывах в Хмельницкой области. Однако она не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалея во время видеообращения.

"Информация, которая появилась в социальных сетях и телеграмм каналах относительно взрывов в Хмельницкой области, не подтверждена. Напоминаю, не распространяйте недостоверную информацию. Доверяйте только официальным источникам информации", - обратился Гамалий.

Что произошло

Сегодня утром Telegram-каналы массово начали распространять информацию якобы о звуках взрывов в Хмельницкой области. В это время в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Украины сбили российскую ракету над Хмельницкой областью. Пострадавших нет.

Напомним, что 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области.

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Хмельницкая областьВзрыв