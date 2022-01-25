UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок. Официально сообщают, что из-за срабатывания защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу АЭС.

Как отмечается, нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не произошло.

"25 января 2022 года в 04:22 произошло отключение энергоблока №1 Хмельницкой АЭС от сети по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки", - говорится в сообщении.

Радиационные изменения, последствия для безопасности АЭС, персонала, окружающей природной среды отсутствуют.

Создана комиссия по расследованию причин этого происшествия.

Предварительная оценка этого события по шкале INES-уровень "0", то есть происшествие является несущественным для безопасности.

Напомним, три страны Центральной Азии остались без света.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС