Хмельницька АЕС відключила перший енергоблок: що сталось

Хмельницька АЕС відключила перший енергоблок. Офіційно повідомляють, що через спрацювання захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АЕС.
Як зазначається, порушень меж та умов безпечної експлуатації не сталось.
"25 січня 2022 року о 04:22 відбулося відключення енергоблока №1 Хмельницької АЕС від мережі за фактом спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки", - йдеться у повідомленні.
Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні.
Створено комісію з розслідування причин цієї події.
Попередня оцінка цієї події за шкалою INES - рівень "0", тобто подія є несуттєвою для безпеки.