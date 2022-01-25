RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Хмельницька АЕС відключила перший енергоблок: що сталось

Автор: Анастасія Рокитна

Хмельницька АЕС відключила перший енергоблок. Офіційно повідомляють, що через спрацювання захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АЕС.

Як зазначається, порушень меж та умов безпечної експлуатації не сталось.

"25 січня 2022 року о 04:22 відбулося відключення енергоблока №1 Хмельницької АЕС від мережі за фактом спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки", - йдеться у повідомленні.

Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні.

Створено комісію з розслідування причин цієї події.

Попередня оцінка цієї події за шкалою INES - рівень "0", тобто подія є несуттєвою для безпеки.

Нагадаємо, три країни Центральної Азії залишилися без світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕС