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Хмельницька область змінила час комендантської години: коли буде починатися

Фото: очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій (adm-km gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Від сьогодні в Хмельницькій області зміниться час комендантської години. Тепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Від сьогодні змінюємо тривалість комендантської години", - заявив очільник області.

У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.

Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

Зазначимо, що до цього комендантська година у Хмельницькій області діяла з 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, що нещодавно у Волинській області скоротили дію комендантської години.

До цього у Чернівецькій області теж скоротили комендантську годину.

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