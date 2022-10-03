Хмельницька область змінила час комендантської години: коли буде починатися

Від сьогодні в Хмельницькій області зміниться час комендантської години. Тепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
"Від сьогодні змінюємо тривалість комендантської години", - заявив очільник області.
У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.
Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.
Зазначимо, що до цього комендантська година у Хмельницькій області діяла з 23:00 до 5:00.
Нагадаємо, що нещодавно у Волинській області скоротили дію комендантської години.
До цього у Чернівецькій області теж скоротили комендантську годину.
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