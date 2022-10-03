Хмельницкая область изменила время комендантского часа: когда будет начинаться

С сегодняшнего дня в Хмельницкой области изменится время комендантского часа. Теперь она будет действовать с 00:00 до 05:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
"С сегодняшнего дня меняем продолжительность комендантского часа", - заявил глава области.
В настоящее время передвигаться по улицам гражданскому населению запрещено.
Во время комендантского часа свободно перемещаться можно только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности.
Отметим, что до этого комендантский час в Хмельницкой области действовал с 23:00 до 5:00.
Напомним, недавно в Волынской области сократили действие комендантского часа.
До этого в Черновицкой области тоже сократили комендантский час.
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