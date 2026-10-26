Кам'янець-Подільський район залишився частково без світла через удар по енергетиці

У ніч на 26 жовтня російська атака пошкодила об'єкт енергетики в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Там запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

Крім того, внаслідок атаки вибило вікна у двох житлових будинках. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Коли повернуть світло, в ОВА не уточнили.

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. На понеділок, 26 жовтня, "Укренерго" знову запровадило графіки відключень у низці регіонів. З 06:00 до 23:59 діятимуть обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх споживачів обсягом від однієї до двох черг.

Напередодні, 25 жовтня, через аварію в мережі без світла залишилася частина Києва: знеструмлення зачепило три райони столиці.