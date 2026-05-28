На Хмельниччині двоє військових загинули під час відбиття атаки дронів

Що сталося

Трагедія сталася 27 травня близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької громади Кам’янець-Подільського району.

За попередньою інформацією, під час виконання бойового завдання з перехоплення ворожих цілей вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача.

Двоє військових відразу загинули на місці. А життю пораненого наразі нічого не загрожує.

Трагедію розслідує ДБР

Наразі слідчі ДБР уже вилучили пульти керування та відповідні засоби комунікації для проведення експертиз. Фахівці мають встановити причини раптової детонації вибухонебезпечного предмета.

Розслідування триває за ч. 3 ст. 414 КК України - порушення правил поводження зі зброєю, а також із предметами, що становлять підвищену небезпеку, яке спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті - ув'язнення строком від 3 до 12 років.