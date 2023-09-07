Хмарно, втім без опадів. Повітря прогріється до +28: погода на сьогодні

Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 7 вересня, по усій території України очікується мінлива хмарність, втім без опадів. Лише вдень у Донецькій та Луганській областях можливий короткочасний дощ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність.Без опадів, лише вдень у Донецькій та Луганській областях місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба. Температура: на заході коливатиметься від +9 до +14 вночі й від +22 до +26 вдень;

на півночі коливатиметься від +10 до +15 вночі й від +19 до +24 вдень;

на півдні коливатиметься від +14 до +19 вночі й від +24 до +27 вдень;

на сході коливатиметься від +12 до +16 вночі й від +20 до +26 вдень. Фото: прогноз погоди на 7 вересня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі +10 - +15, вдень +20 - +25, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень близько +22-24. "Зверніть увагу, 7-9 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додає пресслужба.