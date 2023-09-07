Облачно, впрочем без осадков. Воздух прогреется до +28: погода на сегодня

Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 7 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь днем в Донецкой и Луганской областях возможен кратковременный дождь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Переменная облачность, без осадков, только днем в Донецкой и Луганской областях местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба. Температура: на западе будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +22 до +26 днем;

на севере будет колебаться от +10 до +15 ночью и от +19 до +24 днем;

на юге будет колебаться от +14 до +19 ночью и от +24 до +27 днем;

на востоке будет колебаться от +12 до +16 ночью и от +20 до +26 днем. Фото: прогноз погоды на 7 сентября (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +10 - +15, днем +20 - +25, а в Киеве - ночью +13 - +15, днем около +22-24. "Обратите внимание, 7-9 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавляет пресс-служба.