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Облачно, впрочем без осадков. Воздух прогреется до +28: погода на сегодня

Четверг 07 сентября 2023 07:00
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Облачно, впрочем без осадков. Воздух прогреется до +28: погода на сегодня Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 7 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь днем в Донецкой и Луганской областях возможен кратковременный дождь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Переменная облачность, без осадков, только днем в Донецкой и Луганской областях местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +22 до +26 днем;
  • на севере будет колебаться от +10 до +15 ночью и от +19 до +24 днем;
  • на юге будет колебаться от +14 до +19 ночью и от +24 до +27 днем;
  • на востоке будет колебаться от +12 до +16 ночью и от +20 до +26 днем.

Облачно, впрочем без осадков. Воздух прогреется до +28: погода на сегодня

Фото: прогноз погоды на 7 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +10 - +15, днем +20 - +25, а в Киеве - ночью +13 - +15, днем около +22-24.

"Обратите внимание, 7-9 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавляет пресс-служба.

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