Хмарно та прохолодно, але без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 8 листопада, очікується хмарна та прохолодна погода. Водночас опади не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
В західних областях вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 10°.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 1-6° тепла, у Києві 4-6° тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.
Також кліматолог пояснила, чи загрожує Україні аномальний холод, як минулої зими.