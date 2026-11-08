Хмарно та прохолодно, але без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 8 листопада, очікується хмарна та прохолодна погода. Водночас опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 1-6° тепла, у Києві 4-6° тепла.

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 10°.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.

Також кліматолог пояснила, чи загрожує Україні аномальний холод, як минулої зими.