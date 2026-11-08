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Облачно и прохладно, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Облачно и прохладно, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 ноября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине 8 ноября ожидается облачная и прохладная погода. В то же время, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями, без осадков.

В западных областях утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 1-6° тепла, в Закарпатье до 10°.

Облачно и прохладно, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 8 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 1-6° тепла, в Киеве 4-6° тепла.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.

Также климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод , как прошлой зимой.

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