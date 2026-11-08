Облачно и прохладно, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине 8 ноября ожидается облачная и прохладная погода. В то же время, осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями, без осадков.
В западных областях утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 1-6° тепла, в Закарпатье до 10°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 1-6° тепла, в Киеве 4-6° тепла.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.
Также климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод , как прошлой зимой.