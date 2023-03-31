Дощі, але тепло. Якою буде погода в Україні на вихідні
Погода в Україні 1 та 2 квітня буде теплою, але з дощами. На вихідних погода подекуди підвищиться до +14 вдень.
Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 1 квітня.
За даними синоптиків, завтра очікується хмарна погода із проясненнями, а також невеликі дощі. Найтепліше буде на півдні та півночі до 14 градусів тепла, а найхолодніше – на сході до 7-9 градусів тепла.
Прогноз погоди на 2 квітня.
У неділю на сході хмарно, в інших регіонах очікуються дощі. Найтепліше буде на сході та півдні до 12-14 градусів тепла, а найхолодніше на півночі до 8-10 градусів тепла.
Раніше ми писали про те, що синоптик розповіла, коли чекати на нову хвилю похолодання в Україні.
Також нагадаємо, погода на Великдень, яку українці цього року святкуватимуть 16 квітня, може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання та навіть нічні заморозки .