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Дожди, но тепло. Какой будет погода в Украине на выходных

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Украина, Пятница 31 марта 2023 13:48
Дожди, но тепло. Какой будет погода в Украине на выходных Фото: погода в Украине на выходных будет теплой (Getty images)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 1 и 2 апреля будет теплой, но с дождями. На выходных погода местами повысится до +14 днем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 1 апреля

Дожди, но тепло. Какой будет погода в Украине на выходных

По данным синоптиков, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие дожди. Теплее всего будет на юге и севере до 14 градусов тепла, а холоднее всего - на востоке до 7-9 градусов тепла.

Прогноз погоды на 2 апреля

Дожди, но тепло. Какой будет погода в Украине на выходных

В воскресенье на востоке будет облачно, в других регионах ожидаются дожди. Теплее всего будет на востоке и юге до 12-14 градусов тепла, а холоднее всего на севере до 8-10 градусов тепла.

Ранее мы писали о том, что синоптик рассказала, когда ждать новой волны похолодания в Украине.

Также напомним, погода на Пасху, которую украинцы в этом году будут праздновать 16 апреля, может принести неприятный сюрприз украинцам из-за вероятного похолодания и даже ночных заморозков.

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