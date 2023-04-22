Хмарно з проясненнями, місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди на завтра
У неділю, 23 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У деяких регіонах можливий невеликий дощ. Проте температура вдень підніметься до +20 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У східних областях, вдень і в південній частині, у Дніпропетровській області, в Карпатах та прикарпатських регіонах невеликий дощ, на решті території без істотних опадів
У центральних і південних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті, у Львівській та Одеській областях до 20°.
На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що частину України на вихідних накриє дощами, місцями з грозами. При цьому температура повітря вдень становитиме до +20 градусів.
Окрім того, в Україні синоптики прогнозують збільшення опадів. Через що прогнозується друга хвиля повеней на кінець квітня - початок травня.
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