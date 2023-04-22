Облачно с прояснениями, местами дождь: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В воскресенье, 23 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. В некоторых регионах возможен небольшой дождь. Тем не менее температура днем поднимется до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В восточных областях, днем и южной части, в Днепропетровской области, в Карпатах и регионах Прикарпатья небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

В центральных и южных областях ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, в Закарпатье, во Львовской и Одесской областях до 20°.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью около 0°, днем 6-11° тепла.