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Хмарно, місцями туман та дощі: прогноз погоди на завтра

Фото: завтра в Україні хмарно з проясненнями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 28 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні опади не передбачаються. Лише на півночі Лівобережжя вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західній та східній частині місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують 4-9°, вдень - 13-18°. У східних областях вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

Нагадаємо, за даними синоптиків, зима в Україні може виявитися теплішою за попередню.

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