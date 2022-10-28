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Облачно, местами туман и дожди: прогноз погоды на завтра

Фото: завтра в Украине облачно с прояснениями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В субботу, 28 октября, в Украине облачно с прояснениями, местами возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Лишь на севере Левобережья днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной и восточной части местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют 4-9°, днем - 13-18°. В восточных областях ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

Напомним, по данным синоптиков, зима в Украине может оказаться теплее предыдущей.

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Погода в УкраинеГидрометцентр