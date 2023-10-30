Хмарно, а в Карпатах вітер: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. На сході вранці та ввечері можливий туман.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, а в Карпатах шквали до 19-24 м/с.

Температура повітря вдень в Україні буде у межах +16 +21 градусу, у Криму та Одеській області до +24, а на сході від +13 до +18.

Вночі в Україні буде +4 +9 градусів. На заході та півдні вночі очікується +8 +13 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але дощів не буде. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +17 +19 градусів, а вночі +7 +9 градусів.

Негода в Україні

У суботу, 28 жовтня, західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер спричинив деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у половині областей. Були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.

Крім того, у Києві через штормовий вітер загинули двоє людей.