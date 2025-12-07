ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Хмарний тиждень попереду: детальний прогноз на найближчі дні (карта)

Україна, Неділя 07 грудня 2025 18:30
UA EN RU
Хмарний тиждень попереду: детальний прогноз на найближчі дні (карта) Ілюстративне фото: наступного тижня в Україні буде хмарно та дощитиме (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні наступного тижня погода буде хмарною. Місцями можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 8 грудня, в Україні переважатиме хмарна погода. Без істотних опадів, а в південних і більшості центральних регіонів очікується помірна хмарність.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -1… +4 градусів;
  • у східних областях - від -2…+4 градусів;
  • у центральних областях - від 0…+4 градусів;
  • у південних областях - від +1…+7 градусів;
  • у західних областях - від +0…+9 градусів.

Хмарний тиждень попереду: детальний прогноз на найближчі дні (карта)

У вівторок, 9 грудня, майже у всіх регіонах України очікуються опади. Найбільше дощитиме на півночі, а на сході можливий мокрий сніг з дощем.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -1… +4 градусів;
  • у східних областях - від 02…+4 градусів;
  • у центральних областях - від -1…+4 градусів;
  • у південних областях - від +7…+10 градусів;
  • у західних областях - від 0…+8 градусів.

Хмарний тиждень попереду: детальний прогноз на найближчі дні (карта)

У середу, 10 грудня, дощ прогнозується майже по всій території України. Ба більше, на півночі та сході прогнозується мокрий сніг з дощем.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +4 градусів;
  • у східних областях - від +1…+4 градусів;
  • у центральних областях - від +1…+7 градусів;
  • у південних областях - від +5…+10 градусів;
  • у західних областях - від +2…+11 градусів.

Хмарний тиждень попереду: детальний прогноз на найближчі дні (карта)

У четвер, 11 грудня, в Україні - переважно хмарно, невеликі дощі можливі у всіх регіонах країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +7 градусів;
  • у східних областях - від +2…+4 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+7 градусів;
  • у південних областях - від +3…+9 градусів;
  • у західних областях - від +3…+8 градусів.

Хмарний тиждень попереду: детальний прогноз на найближчі дні (карта)

У п'ятницю, 12 грудня, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління. Але на сході та півночі - невеликі дощі, можливий мокрий сніг.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +7 градусів;
  • у східних областях - від +2…+6 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+7 градусів;
  • у південних областях - від +4…+9 градусів;
  • у західних областях - від +3…+8 градусів.

Хмарний тиждень попереду: детальний прогноз на найближчі дні (карта)

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували теплий старт зими у грудні 2025 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни