У Хмари буде новий заступник з питань фінансів

Кабмін призначив нового заступника міністра оборони України Євгенія Хмари з питань фінансів. Ним став майор Олександр Плачинта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
Олександр Плачинта обійняв посаду заступника міністра оборони. До цього він працював начальником Головного управління міжнародних оборонних ресурсів Міноборони.
На новій посаді Олександр Плачинта відповідатиме за формування та виконання оборонного бюджету.
Його ключові завданя:
Олександр Плачинта народився 1995 року в місті Новоселиця Чернівецької області.
Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія", бакалавр і магістр правознавства .
Прцював помічником юриста, молодшим юристом, адвокатом.
З липня 2022 по травень 2024-го проходив військову службу у Збройних Силах України.
З травня 2024 року - офіцер Головного управління військової юстиції.
Пізніше Плачинта працював в Мінобороні:
З 11 листопада 2026 року - заступник Міністра оборони України: відповідає за управління ресурсами з різних джерел фінансування та роботу з міжнародними партнерами.
Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового командувача Медичних сил Збройних Сил України - Костянтина Гуменюка.
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