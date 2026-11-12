У Хмари буде новий заступник з питань фінансів

У Хмари новий заступник

Олександр Плачинта обійняв посаду заступника міністра оборони. До цього він працював начальником Головного управління міжнародних оборонних ресурсів Міноборони.

На новій посаді Олександр Плачинта відповідатиме за формування та виконання оборонного бюджету.

Його ключові завданя:

управління ресурсами з різних джерел фінансування: держбюджету, міжнародної допомоги, грантів і кредитів;

робота з міжнародними партнерами для збереження та посилення довіри до фінансового управління Міністерства оборони;

удосконалення системи аудиту та внутрішнього контролю для завчасного виявлення фінансових ризиків.

Що про нього відомо

Олександр Плачинта народився 1995 року в місті Новоселиця Чернівецької області.

Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія", бакалавр і магістр правознавства .



Прцював помічником юриста, молодшим юристом, адвокатом.

З липня 2022 по травень 2024-го проходив військову службу у Збройних Силах України.

З травня 2024 року - офіцер Головного управління військової юстиції.

Пізніше Плачинта працював в Мінобороні:

офіцером Департаменту політики закупівель,

начальником відділу Управління міжнародних проєктів,

начальником Управління моніторингу міжнародної військової допомоги,

начальником Головного управління міжнародних оборонних ресурсів.

З 11 листопада 2026 року - заступник Міністра оборони України: відповідає за управління ресурсами з різних джерел фінансування та роботу з міжнародними партнерами.