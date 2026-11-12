У Хмары будет новый заместитель по вопросам финансов

У Облака новый заместитель

Александр Плачинта вступил в должность заместителя министра обороны. До этого он работал начальником Главного управления международных оборонных ресурсов Минобороны.

В новой должности Александр Плачинта будет отвечать за формирование и выполнение оборонного бюджета.

Его ключевые задачи:

управление ресурсами из разных источников финансирования: госбюджета, международной помощи, грантов и кредитов;

работа с международными партнерами по сохранению и усилению доверия к финансовому управлению Министерства обороны;

усовершенствование системы аудита и внутреннего контроля для преждевременного выявления финансовых рисков.

Что о нем известно

Александр Плачинта родился в 1995 году в городе Новоселица Черновицкой области.

Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия", бакалавр и магистр правоведения.



Работал помощником юриста, младшим юристом, адвокатом.

С июля 2022 по май 2024-го проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины.

С мая 2024 года - офицер Главного управления военной юстиции.

Позже Плачинта работал в Минобороне:

офицером Департамента политики закупок,

начальником отдела Управления международных проектов,

начальником Управления мониторинга международной военной помощи,

начальником Главного управления международных оборонных ресурсов

С 11 ноября 2026 года - заместитель Министра обороны Украины: отвечает за управление ресурсами из разных источников финансирования и работу с международными партнерами.