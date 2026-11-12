У Хмары будет новый заместитель по вопросам финансов

Кабмин назначил нового заместителя министра обороны Украины Евгения Хмары по финансам. Им стал майор Александр Плачинта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
Александр Плачинта вступил в должность заместителя министра обороны. До этого он работал начальником Главного управления международных оборонных ресурсов Минобороны.
В новой должности Александр Плачинта будет отвечать за формирование и выполнение оборонного бюджета.
Его ключевые задачи:
Александр Плачинта родился в 1995 году в городе Новоселица Черновицкой области.
Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия", бакалавр и магистр правоведения.
Работал помощником юриста, младшим юристом, адвокатом.
С июля 2022 по май 2024-го проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины.
С мая 2024 года - офицер Главного управления военной юстиции.
Позже Плачинта работал в Минобороне:
С 11 ноября 2026 года - заместитель Министра обороны Украины: отвечает за управление ресурсами из разных источников финансирования и работу с международными партнерами.
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