Хмара відклав візити до Німеччини та Норвегії через посилення ударів РФ по Україні, - джерела

Через зростання кількості російських атак міністр оборони Євгеній Хмара переніс заплановані поїздки до Німеччини та Норвегії.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в Міністерстві оборони України.
За словами джерел в оборонному відомстві, нинішня ситуація в Україні потребує від керівництва Міноборони оперативної уваги.
Зокрема, йдеться про необхідність прискорити всі процеси, пов'язані з протидією російським ударам.
Через це особисті візити Хмари до Німеччини та Норвегії вирішили перенести. Водночас переговори з партнерами не припиняються.
У Міністерстві оборони зазначили, що спілкування з представниками країн-партнерів проведуть в інших форматах.
Паралельно сторони працюють над новими пакетами допомоги та рішеннями, необхідними Україні.
Нагадуємо, на початку вересня Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Під час розмови Хмара поінформував німецького колегу про посилення російських повітряних атак. Серед головних загроз він назвав реактивні безпілотники та балістичні ракети.