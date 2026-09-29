RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Хмара отложил визиты в Германию и Норвегию из-за усиления ударов РФ по Украине, - источники

13:24 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко aimg Ульяна Безпалько
Фото: министр обороны Украины Евгений Хмара (Getty Images)

Из-за роста числа российских атак министр обороны Евгений Хмара перенес запланированные поездки в Германию и Норвегию.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

По словам источников в оборонном ведомстве, нынешняя ситуация в Украине требует от руководства Минобороны оперативного внимания.

В частности, речь идет о необходимости ускорить все процессы, связанные с противодействием российским ударам.

Поэтому личные визиты Хмары в Германию и Норвегию решили перенести. В то же время, переговоры с партнерами не прекращаются.

В Министерстве обороны отметили, что общение с представителями стран-партнеров будет проведено в других форматах.

Параллельно стороны работают над новыми пакетами помощи и решениями, необходимыми Украине.

Напомним, в начале сентября Евгений Хмара провел телефонный разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

В ходе разговора Хмара проинформировал немецкого коллегу об усилении российских воздушных атак. Среди главных угроз он назвал реактивные беспилотники и баллистические ракеты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны УкраиныУкраинаВойна России против Украины