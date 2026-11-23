Хмара розкрив, скільки "Іскандерів" і "С-400" Україна знищила за декілька місяців
Україна активно знищує пускові установки для російських балістичних і крилатих ракет. За декілька місяців ця цифра сягнула 16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра оборони Євгенія Хмари на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО.
Хмара про захист українського неба
За словами Хмари, Україна максимально намагається захистити життя і своє небо від російського повітряного терору.
"Проти реактивних дронів і крилатих ракет ми насамперед покладаємося на бойову авіацію та зенітні ракетні комплекси. Наразі посилюємо ці спроможності", - каже міністр.
Водночас Україна робить ставку на дешевші рішення, які можна швидко масштабувати:
- зенітно-артилерійські модулі,
- дрони-перехоплювачі,
- засоби РЕБ.
Хмара зазначив, що сьогодні українські винищувачі є ефективною відповіддю і на крилаті ракети.
"Але для цього важливо забезпечити достатню кількість ракет "повітря-повітря", - каже він.
Міністр уточнив, що Україна діє проти балістики РФ асиметрично - знищує ворожі пускові установки.
"За останні декілька місяців Сили оборони уразили 16 "Іскандерів" та С-400. Також ми будуємо та нарощуємо систему РЕБ", - зауважив він.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна, за словами Хмари, останні два місяці звільняє більше територій, ніж захоплює РФ. Втрати росіян у жовтні перевищили 41 тисячу окупантів.
Крім того, українські безпілотники middle strike та deep strike виготовлятимуть на британських підприємствах для потреб Сил оборони України. Йдеться про безпілотники, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.