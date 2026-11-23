Хмара раскрыл, сколько "Искандеров" и "С-400" Украина уничтожила за несколько месяцев
Украина активно уничтожает пусковые установки для российских баллистических и крылатых ракет. За несколько месяцев эта цифра достигла 16-ти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Евгения Хмары на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Облако о защите украинского неба
По словам Хмары, Украина максимально пытается защитить жизнь и свое небо от российского воздушного террора.
"Против реактивных дронов и крылатых ракет мы прежде всего полагаемся на боевую авиацию и зенитные ракетные комплексы. Сейчас усиливаем эти возможности", - говорит министр.
В то же время Украина делает ставку на более дешевые решения, которые можно быстро масштабировать:
- зенитно-артиллерийские модули,
- дроны-перехватчики,
- средства РЭБ.
Хмара отметил, что сегодня украинские истребители являются эффективным ответом и на крылатые ракеты.
"Но для этого важно обеспечить достаточное количество ракет "воздух-воздух"", - говорит он.
Министр уточнил, что Украина действует против баллистики РФ асимметрично - уничтожает вражеские пусковые установки.
"За последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 Искандеров и С-400. Также мы строим и наращиваем систему РЭБ", - отметил он.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина, по словам Хмары, последние два месяца освобождает больше территорий, чем захватывает РФ. Потери россиян в октябре превысили 41 тысячу окупантов.
Кроме того, украинские беспилотники middle strike и deep strike будут производиться на британских предприятиях для нужд Сил обороны Украины. Речь идет о беспилотниках, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.