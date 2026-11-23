Украина активно уничтожает пусковые установки для российских баллистических и крылатых ракет. За несколько месяцев эта цифра достигла 16-ти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Евгения Хмары на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Облако о защите украинского неба

По словам Хмары, Украина максимально пытается защитить жизнь и свое небо от российского воздушного террора.

"Против реактивных дронов и крылатых ракет мы прежде всего полагаемся на боевую авиацию и зенитные ракетные комплексы. Сейчас усиливаем эти возможности", - говорит министр.

В то же время Украина делает ставку на более дешевые решения, которые можно быстро масштабировать:

зенитно-артиллерийские модули,

дроны-перехватчики,

средства РЭБ.

Хмара отметил, что сегодня украинские истребители являются эффективным ответом и на крылатые ракеты.

"Но для этого важно обеспечить достаточное количество ракет "воздух-воздух"", - говорит он.

Министр уточнил, что Украина действует против баллистики РФ асимметрично - уничтожает вражеские пусковые установки.

"За последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 Искандеров и С-400. Также мы строим и наращиваем систему РЭБ", - отметил он.