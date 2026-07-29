Хмара розкрив особистий мотив завершити війну

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський звільнив міністра оборони Михайла Федорова і на його місце призначив вже колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.

Раніше Хмара заявив, що серед його пріоритетів на посаді міністра оборони є захист логістики від російських дронів, забезпечення підрозділів необхідним оснащенням і своєчасне доставлення ресурсів військовим.