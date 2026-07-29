Хмара раскрыл личный мотив завершить войну

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова и на его место назначил уже бывшего и.о. о. главы СБУ Евгения Хмару.

Ранее Хмара заявил, что среди его приоритетов в должности министра обороны есть защита логистики от российских дронов, обеспечение подразделений необходимым оснащением и своевременная доставка ресурсов военным.