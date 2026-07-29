Хмара пояснив, чому Україна не може воювати з РФ "ударом на удар"

"Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично", - відповів він на питання про те, як Україна змогла не лише стримати, а й завдати серйозної шкоди більшій армії ворога.

Хмара зазначив, що удари України по нафтовій інфраструктурі країни-агресорки, а також інноваційні кампанії із застосуванням дронів покликані завдати РФ витрат, які значно перевищують кошти, витрачені на їх проведення.

Він наголосив, що мета полягає в тому, щоб вартість українських ударів становила приблизно 2% від збитків, яких вони завдають Росії. До цього належить і операція "Павутина" - атака дронів на російський парк стратегічних бомбардувальників, яку здійснив підрозділ, яким Хмара раніше командував.

Пріоритети Хмари на посаді

Виконувач обов'язків міністра заявив, що серед його пріоритетів захист логістики від російських дронів, забезпечення підрозділів необхідним оснащенням і своєчасне доставлення ресурсів військовим.

"У мене в голові є реальна картина того, що використовується, що можна використати проти ворога і що може бути найефективнішим у подальшій перспективі", - сказав він.

Хмара наголосив, що досвід служби сформував один із найважливіших підходів до роботи з військовослужбовцями.

"Ми граємо за одними й тими самими правилами. Я довіряю їм, і вони довіряють мені", - підкреслив він.

За словами т.в.о. міністра, зі служби в "Альфі" СБУ він виніс принцип, якого дотримується й досі: "не відправляй когось туди, куди сам не готовий піти".

Хмара наголосив, що військові знають, що він ніколи не попросить їх піти на ризик, на який не пішов би сам. Він додав, що розглядає Міноборони як наступну бойову місію - захищати країну, підтримувати тих, хто перебуває на передовій, і забезпечувати турботу про їхні родини.