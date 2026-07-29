Хмара объяснил, почему Украина не может воевать с РФ "ударом на удар"

"Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично", - ответил он на вопрос о том, как Украина смогла не только сдержать, но и нанести серьезный ущерб большей армии врага.

Хмара отметил, что удары Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора, а также инновационные кампании с применением дронов призваны нанести РФ убытки, значительно превышающие средства, потраченные на их проведение.

Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы стоимость украинских ударов составляла примерно 2% от ущерба, который они наносят России. К этому относится и операция "Паутина" - атака дронов на российский парк стратегических бомбардировщиков, которую осуществило подразделение, которым Хмара ранее командовал.

Приоритеты Хмары в должности

Исполняющий обязанности министра заявил, что среди его приоритетов защита логистики от российских дронов, обеспечение подразделений необходимым оснащением и своевременная доставка ресурсов военным.

"У меня в голове есть реальная картина того, что используется, что можно использовать против врага и что может быть самым эффективным в дальнейшей перспективе", - сказал он.

Хмара отметил, что опыт службы сформировал один из важнейших подходов к работе с военнослужащими.

"Мы играем по одним и тем же правилам. Я доверяю им, и они доверяют мне", - подчеркнул он.

По словам врио министра, со службы в "Альфе" СБУ он вынес принцип, который придерживается до сих пор: "не отправляй кого-то туда, куда сам не готов пойти".

Хмара отметил, что военные знают, что он никогда не попросит их пойти на риск, на который не пошел бы сам. Он добавил, что рассматривает Минобороны как следующую боевую миссию - защищать страну, поддерживать находящихся на передовой и обеспечивать заботу об их семьях.