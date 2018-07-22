Хлор от "ДнепрАзота" поступит в Харьков в ближайшие несколько дней, - ХОГА

Технологический запас хлора "Харьковводоканала" частично пополняется благодаря поставкам из Румынии

Коммунальное предприятие "Харьковводоканал" получит хлор от "ДнепрАзота" в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной госадминистрации.

По словам главы ХОГА Юлии Светличной, это решит вопрос обеспечения Харькова хлором, "который остро стоял в последние дни".

Она добавила, что полностью снять проблему и обеспечить потребность в хлоре "Харьковводоканала" планируют в течение нескольких дней.

Светличная отметила, что в Харьковской области дефицит хлора возник только в Харькове - в других городах и районах у коммунальных предприятий были сформированы достаточные запасы для бесперебойной работы.

В сообщении также сказано, что в последнее время технологический запас хлора "Харьковводоканала" частично пополняется благодаря поставкам из Румынии, что позволило избежать критической ситуации.

Председатель ХОГА поручила уполномоченным органам проанализировать, с чем связано отсутствие достаточных запасов хлора на КП "Харьковводоканал" и почему именно в Харькове резервов хлора хватало на наименьшее количество дней из всех областных центров страны.

Напомним, Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "ДнепрАзот", которые привели к нехватке хлора для обеззараживания питьевой воды.