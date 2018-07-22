Хлор від "ДніпроАзоту" надійде в Харків у найближчі кілька днів, - ХОДА

Технологічний запас хлору "Харківводоканалу" частково поповнюється завдяки поставкам із Румунії

Комунальне підприємство "Харківводоканал" отримає хлор від "ДніпроАзоту" найближчим часом. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної держадміністрації.

Зі слів голови ХОДА Юлії Світличної, це вирішить питання забезпечення Харкова хлором, "яке гостро стояло в останні дні".

Вона додала, що повністю зняти проблему і забезпечити потребу в хлорі "Харківводоканалу" планують протягом кількох днів.

Світлична зазначила, що в Харківській області дефіцит хлору виник тільки в Харкові - в інших містах і районах у комунальних підприємств були сформовані достатні запаси для безперебійної роботи.

У повідомленні також сказано, що останнім часом технологічний запас хлору "Харківводоканалу" частково поповнюється завдяки поставкам із Румунії, що дало змогу уникнути критичної ситуації.

Голова ХОДА доручила уповноваженим органам проаналізувати, з чим пов'язана відсутність достатніх запасів хлору на КП "Харківводоканал" і чому саме в Харкові резервів хлору вистачало на найменшу кількість днів з усіх обласних центрів країни.

Нагадаємо, Служба безпеки України почала перевірку дій посадових осіб ПАТ "ДніпроАзот", які призвели до браку хлору для знезараження питної води.