СБУ начала проверку "ДнепрАзота" в связи с остановкой производства хлора

СБУ проверяет действия администрации завода и обоснованность подорожания хлора

Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "ДнепрАзот", которые привели к нехватке хлора для обеззараживания питьевой воды. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что СБУ приступила к проверке действий должностных лиц "ДнепрАзота", которые привели к дефициту жидкого хлора - реагента, необходимого для обеззараживания питьевой воды.

По данным СБУ, 15 июня администрация компании в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановила производство и отгрузку жидкого хлора водоснабжающим предприятиям. Это создает угрозу массовых отравлений и распространения эпидемий.

В то же время СБУ проверяет обоснованность подорожания в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю.

Напомним, ранее "Киевводоканал" заявил об угрозе срыва поставок питьевой воды в Украине. В середине июня "ДнепрАзот" предупредил об остановке производства хлора, в результате чего на водопроводно-канализационных предприятиях возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды.