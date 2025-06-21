Хлопчика, який зник на Івано-Франківщині, знайдено

5-річного хлопчика, який зник ввечері 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району на Івано-Франківщині знайшли. Це сталося 21 червня о 05:54.

Кирила Бондарука знайшли через три доби пошуків. Він лежав в лісі, наляканий і голодний, але живий і неушкоджений. Дитину одразу було передано медикам.

Відомо, що через вроджений діагноз Кирило не говорить, а ще має розлади аутичного спектра, тож завдання знайти дитину було нелегким.

Усі екстрені служби разом із волонтерами та місцевими жителями три доби обстежували лісові масиви, водойми, поля та найближчі села. До пошуків було залучено понад 300 людей, 45 одиниць техніки, 9 безпілотників, 4 кінологів із собаками.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що над пошуками працювало 16 пошуково-рятувальних груп, серед яких - група водолазно-рятувальних робіт і група гірських рятувальників. Крім того, здійснювався об’їзд маршрутів на квадроциклах.