Мальчик, который пропал на Ивано-Франковщине, найден

Спасатели 21 июня сообщили о, том что найден 5-летний Кирилл Боднарук - ребенок не стал жертвой преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
5-летнего мальчика, который пропал вечером 17 июня в лесу вблизи села Троица Коломыйского района Ивано-Франковской области нашли. Это произошло 21 июня в 05:54.
Кирилла Бондарука нашли через трое суток поисков. Он лежал в лесу, напуганный и голодный, но живой и невредимый. Ребенок сразу был передан медикам.
Известно, что из-за врожденного диагноза Кирилл не говорит, а еще имеет расстройства аутистического спектра, поэтому задача найти ребенка была нелегкой.
Все экстренные службы вместе с волонтерами и местными жителями трое суток обследовали лесные массивы, водоемы, поля и ближайшие села. К поискам было привлечено более 300 человек, 45 единиц техники, 9 беспилотников, 4 кинологов с собаками.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что над поисками работало 16 поисково-спасательных групп, среди которых - группа водолазно-спасательных работ и группа горных спасателей. Кроме того, осуществлялся объезд маршрутов на квадроциклах.
О поисках ребенка в Ивано-Франковской области мы писали неоднократно. В частности сообщалось, что к проведению поисково-спасательной операции было привлечено 361 человек.
Тем временем в Одессе, 19 июня, нашли мертвой 7-летнюю девочку, которая исчезла накануне. Правоохранители задержали подозреваемого и раскрыли все обстоятельства преступления.
А вот в Колумбии четверо маленьких детей оказались один на один в джунглях после авиакатастрофы и смогли выжить.
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