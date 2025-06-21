Мальчик, который пропал на Ивано-Франковщине, найден

5-летнего мальчика, который пропал вечером 17 июня в лесу вблизи села Троица Коломыйского района Ивано-Франковской области нашли. Это произошло 21 июня в 05:54.

Кирилла Бондарука нашли через трое суток поисков. Он лежал в лесу, напуганный и голодный, но живой и невредимый. Ребенок сразу был передан медикам.

Известно, что из-за врожденного диагноза Кирилл не говорит, а еще имеет расстройства аутистического спектра, поэтому задача найти ребенка была нелегкой.

Все экстренные службы вместе с волонтерами и местными жителями трое суток обследовали лесные массивы, водоемы, поля и ближайшие села. К поискам было привлечено более 300 человек, 45 единиц техники, 9 беспилотников, 4 кинологов с собаками.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что над поисками работало 16 поисково-спасательных групп, среди которых - группа водолазно-спасательных работ и группа горных спасателей. Кроме того, осуществлялся объезд маршрутов на квадроциклах.