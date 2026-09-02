Хліб, яйця та олія додали в ціні: що подорожчало в супермаркетах 2 вересня

У популярних українських супермаркетах за останню добу змінилися цінники на низку продуктів першої потреби. Зросли ціни на курячі яйця та соняшникову олію, а також завершилися окремі знижки на хліб.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на середу, 2 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Змінилися ціни на хліб. В АТБ закінчилася акція на тостовий хліб "Кристинопіль" (300 г) - ціна зросла з 20,90 грн до 24,80 грн. В інших мережах вартість базових позицій залишилася без змін.
Цінники на гречку залишаються стабільними. Найнижчу ціну пропонує "Сільпо" завдяки акції на крупу "Премія" (1 кг) - 54,99 грн. Найдешевша неакційна гречка зафіксована в АТБ (65,90 грн) та Novus (65,99 грн).
Зафіксовано зростання цін на яйця у більшості мереж. В АТБ десяток категорій С1 подорожчав з 62,40 грн до 68,50 грн, у "Сільпо" позиція від "Ситий двір" (С2) після завершення акції підскочила з 41,99 грн до 52,24 грн. В "Ашані" утримується найнижча ціна - 4,40 грн/шт (44,00 грн/дес).
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на молоко малого об'єму (450 г) залишаються стабільними в АТБ (21,30 грн) та "Сільпо" (21,49 грн). Водночас у Novus стартувала акція на ультрапастеризоване молоко 3,2% (500 г) - 34,99 грн замість 43,49 грн.
Завершилися знижки на соняшникову олію в АТБ та "Сільпо". Олія "Своя лінія" (0,5 л) в АТБ повернулася до базової ціни 53,13 грн (було 50,70 грн), а "Премія" (0,5 л) у "Сільпо" зросла до 56,49 грн (було 52,99 грн).
Хліб
Гречка
Яйця
Молоко
Соняшникова олія