Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября

Как изменилась стоимость продуктов в супермаркетах

Изменились цены на хлеб. В АТБ закончилась акция на тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) - цена выросла с 20,90 грн до 24,80 грн. В других сетях стоимость базовых позиций осталась без изменений.

Ценники на гречку остаются стабильными. Самую низкую цену предлагает "Сильпо" благодаря акции на крупу "Премия" (1 кг) - 54,99 грн. Дешевая неакционная гречка зафиксирована в АТБ (65,90 грн) и Novus (65,99 грн).

Зафиксирован рост цен на яйца в большинстве сетей. В АТБ десяток категорий С1 подорожал с 62,40 грн до 68,50 грн, в "Сильпо" позиция от "Сытый двор" (С2) после завершения акции подскочила с 41,99 грн до 52,24 грн. В "Ашане" удерживается самая низкая цена - 4,40 грн/шт (44,00 грн/дес).

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 2 сентября (инфографика РБК-Украина)

Цены на молоко малого объема (450 г) остаются стабильными в АТБ (21,30 грн) и "Сильпо" (21,49 грн). В то же время в Novus стартовала акция на ультрапастеризованное молоко 3,2% (500 г) - 34,99 грн вместо 43,49 грн.

Завершились скидки на подсолнечное масло в АТБ и "Сильпо". Масло "Своя линия" (0,5 л) в АТБ вернулось к базовой цене 53,13 грн (было 50,70 грн), а "Премия" (0,5 л) в "Сильпо" выросло до 56,49 грн (было 52,99 грн).

Подробные цены в супермаркетах (2 сентября)

Хлеб

"Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн.

"Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (400 г, половина нарезанный) - 25,79 грн.

Гречка

"Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)

АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.

"Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

"Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).

"Сильпо": яйца куриные "Сытый двор" С2 (10 шт.) - 52,24 грн

Novus: яйца куриные "Квочка Файна курка" С2 (10 шт.) - 49,99 (вместо 71,99 грн, акционная цена действует при доставке до 02.09.2026)

АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 68,50 грн

Молоко

АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 21,30 грн.

"Сильпо": молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.

"Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн

Novus: молоко "На Здоровье" ультрапастеризованное 3,2% (500 г) - 34,99 грн (вместо 43,49, акционная цена действует при доставке до 02.09.2026)

Подсолнечное масло