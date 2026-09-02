Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября

В популярных украинских супермаркетах за последние сутки изменились ценники на ряд продуктов первой необходимости. Выросли цены на куриные яйца и подсолнечное масло, а также закончились отдельные скидки на хлеб.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на среду, 2 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
Изменились цены на хлеб. В АТБ закончилась акция на тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) - цена выросла с 20,90 грн до 24,80 грн. В других сетях стоимость базовых позиций осталась без изменений.
Ценники на гречку остаются стабильными. Самую низкую цену предлагает "Сильпо" благодаря акции на крупу "Премия" (1 кг) - 54,99 грн. Дешевая неакционная гречка зафиксирована в АТБ (65,90 грн) и Novus (65,99 грн).
Зафиксирован рост цен на яйца в большинстве сетей. В АТБ десяток категорий С1 подорожал с 62,40 грн до 68,50 грн, в "Сильпо" позиция от "Сытый двор" (С2) после завершения акции подскочила с 41,99 грн до 52,24 грн. В "Ашане" удерживается самая низкая цена - 4,40 грн/шт (44,00 грн/дес).
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 2 сентября (инфографика РБК-Украина)
Цены на молоко малого объема (450 г) остаются стабильными в АТБ (21,30 грн) и "Сильпо" (21,49 грн). В то же время в Novus стартовала акция на ультрапастеризованное молоко 3,2% (500 г) - 34,99 грн вместо 43,49 грн.
Завершились скидки на подсолнечное масло в АТБ и "Сильпо". Масло "Своя линия" (0,5 л) в АТБ вернулось к базовой цене 53,13 грн (было 50,70 грн), а "Премия" (0,5 л) в "Сильпо" выросло до 56,49 грн (было 52,99 грн).
Хлеб
Гречка
Яйца
Молоко
Подсолнечное масло