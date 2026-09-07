Хлеб и яйца подорожали: какие цены на продукты в супермаркетах после выходных
После выходных в украинских супермаркетах наблюдается точечные изменения цен на социально значимые продукты. Наибольшее колебание коснулось категорий яиц и хлеба.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на понедельник, 7 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
Как изменились цены в супермаркетах после выходных
Больше изменения коснулись яиц и хлеба, тогда как гречка и масло остаются стабильными.
В частности, яйца в "Ашане" выросли с 3,90 грн до 4,40 грн за штуку (44 грн/десяток), в АТБ десяток - 68,50 грн.
Нарезной хлеб у "Сильпо" поднялся с 12,99 грн. до 13,69 грн.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 7 сентября (инфографика РБК-Украина)
Самое дешевое предложение гречневой крупы по акции остается "Сильпо" (54,99 грн/кг), в АТБ - 65,90 грн/кг.
Молоко - 450 г в рознице стоит от 21,30 грн (АТБ).
Самое дешевое подсолнечное масло предлагает Auchan - 49,40 грн за 0,5 л.
Подробные цены в супермаркетах (7 сентября)
Хлеб
- "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 13,69 грн.
- "Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
- АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.
- Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" нарезанный (350 г) - 24,99 грн (вместо 25,99 грн. Акционная цена действует при доставке до 16.09.2026)
Гречка
- "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)
- АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
- Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.
- "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.
Яйца
- "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
- "Сильпо": яйца куриные "Сытый двор" С2 (10 шт) - 54,99 грн
- Novus: яйца куриные "Ясенсвит" С1 (10 шт) - 59,99
- АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 68,50 грн
Молоко
- АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
- "Сильпо": молоко "Казацкая ферма" 2,5% (455 г) - 21,69 грн
- "Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн
- Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) 37,79 грн
Подсолнечное масло
- "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.
- АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн.
- "Сильпо": масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акционная цена вместо 56,49 грн)
- Novus: Масло подсолнечное "Королівський Смак" рафинированное (745 г) - 71,49 грн