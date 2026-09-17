Хліб "переписав" цінники, яйця подешевшали: як змінилися ціни в супермаркетах 17 вересня

В українських супермаркетах за останню добу змінилися цінники на продукти. Найбільше коливання цін торкнулося хліба, курячих яєць та молока.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 17 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Хліб: Змінилися лише доступні акційні та бюджетні позиції на полицях. У "Сільпо" замість "Дніпровського" (550 г за 11,99 грн) найдешевшим виявився "Сумська Паляниця" (350 г за 14,59 грн), а в Novus замість акційного "Цар Хліб" (24,99 грн) з'явився "Marka Promo" (400 г за 25,79 грн).
Яйця: В "Ашані" поштучні яйця категорії С1 подешевшали з 5,40 грн до 5,20 грн/шт (з 54,00 до 52,00 грн за десяток). У той же час у Novus з'явилася дешевша позиція - десяток Marka Promo за 70,48 грн (замість "Ясенсвіт" по 72,99 грн днем раніше).
Молоко: У Novus запустили акцію на ультрапастеризоване молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - ціна впала з 53,99 грн до 34,99 грн (напередодні найдешевша позиція 900 г тут коштувала 37,79 грн). В інших мережах ціни без змін.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка та олія: Вартість повністю збереглася на рівні 16 вересня у всіх мережах - акційна гречка в "Сільпо" тримається по 54,99 грн/кг, а найдешевша соняшникова олія (0,5 л) в "Ашані" коштує 49,40 грн.
Хліб
Гречка
Яйця
Молоко
Соняшникова олія