Хлеб "переписал" ценники, яйца подешевели: как изменились цены в супермаркетах 17 сентября

В украинских супермаркетах за последние сутки изменились ценники на продукты. Наибольшее колебание цен коснулось хлеба, куриных яиц и молока.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на четверг, 17 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
Хлеб: Изменились доступные акционные и бюджетные позиции на полках. У "Сильпо" вместо "Днепровского" (550 г за 11,99 грн) самым дешевым оказался "Сумская Паляница" (350 г за 14,59 грн), а в Novus вместо акционного "Царь Хлеб" (24,99 грн) появился "Marka Promo" (509 г).
Яйца: В "Ашане" поштучные яйца категории С1 подешевели с 5,40 до 5,20 грн/шт (с 54,00 до 52,00 грн за десяток). В то же время у Novus появилась более дешевая позиция - десяток Marka Promo за 70,48 грн (вместо "Ясенсвит" по 72,99 грн днем ранее).
Молоко: В Novus запустили акцию на ультрапастеризованное молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) - цена упала с 53,99 грн до 34,99 грн (накануне самая дешевая позиция 900 г здесь стоила 37,79 грн). В других сетях цены без изменений.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 17 сентября (инфографика РБК-Украина)
Гречка и масло: Стоимость полностью сохранилась на уровне 16 сентября во всех сетях - акционная гречка в "Сильпо" держится по 54,99 грн/кг, а самое дешевое подсолнечное масло (0,5 л) в "Ашане" стоит 49,40 грн.
Хлеб
Гречка
Яйца
Молоко
Подсолнечное масло