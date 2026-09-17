Хлеб "переписал" ценники, яйца подешевели: как изменились цены в супермаркетах 17 сентября

Как изменились цены в супермаркетах за сутки

Хлеб: Изменились доступные акционные и бюджетные позиции на полках. У "Сильпо" вместо "Днепровского" (550 г за 11,99 грн) самым дешевым оказался "Сумская Паляница" (350 г за 14,59 грн), а в Novus вместо акционного "Царь Хлеб" (24,99 грн) появился "Marka Promo" (509 г).

Яйца: В "Ашане" поштучные яйца категории С1 подешевели с 5,40 до 5,20 грн/шт (с 54,00 до 52,00 грн за десяток). В то же время у Novus появилась более дешевая позиция - десяток Marka Promo за 70,48 грн (вместо "Ясенсвит" по 72,99 грн днем ранее).

Молоко: В Novus запустили акцию на ультрапастеризованное молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) - цена упала с 53,99 грн до 34,99 грн (накануне самая дешевая позиция 900 г здесь стоила 37,79 грн). В других сетях цены без изменений.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 17 сентября (инфографика РБК-Украина)

Гречка и масло: Стоимость полностью сохранилась на уровне 16 сентября во всех сетях - акционная гречка в "Сильпо" держится по 54,99 грн/кг, а самое дешевое подсолнечное масло (0,5 л) в "Ашане" стоит 49,40 грн.

Подробные цены в супермаркетах (17 сентября)

Хлеб

"Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" половинка в нарезке (0,35 кг) - 14,59 грн

"Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хлеб "Marka Promo Украинский" половина нарезанный (400 г) - 25,79 грн

Гречка

"Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)

АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 71,99 грн.

"Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

"Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 5,20 грн/шт (52,00 грн за десяток)

"Сильпо": яйца куриные "Полная Чаша" С1 категория (10 шт) - 59,91 грн

Novus: яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 70,48 грн

АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт) - 73,30 грн

Молоко

АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 20,40 грн

"Сильпо": молоко "Казацкая ферма" 2,5% (500 г) - 12,19 грн

"Ашан": молоко "Лукавица" пастеризованное 2,6% (900 г) - 39,40 грн

Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" ультрапастеризованное 2,5% 900 г 34,99 грн (вместо 53,99 грн в рамках акции)

Подсолнечное масло