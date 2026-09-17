Бензин масово дорожчає. Скільки коштує пальне на АЗС 17 вересня
В Україні продовжується зростання цін на пальне у найбільших мережах АЗС. Станом на четвер, 17 вересня, вартість бензину та дизелю вкотре додала в ціні, тоді як автогаз утримує стабільні позиції переважно на рівні 42,90-45,50 грн/л.
Скільки коштує сьогодні пальне на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що змінилося
Мережі OKKO та SOCAR підняли вартість популярних марок бензину (А-95 Євро та Pulls/NANO 95) на 1 грн (до 91,90 грн та 94,90 грн відповідно).
Найвідчутніше здорожчання зафіксовано на заправках WOG, де бензин 95 (Mustang) та 95 Євро подорожчав одразу на 3 грн (до 95,90 грн та 92,90 грн).
У мережі "Укрнафта" основні марки бензину також додали по 1 грн (А-95 тепер коштує 84,90 грн).
Ситуація з дизелем та газом: Дизпальне демонструє стабільність у більшості преміальних мереж, проте на OKKO зафіксовано невелике зростання ДП Євро на 40 копійок (до 99,90 грн), а на "Укрнафті" всі позиції дизелю подорожчали на 1 грн.
Автогаз у переважній більшості мереж залишається без змін (42,90-45,50 грн/л), хоча SOCAR підняв ціну на 60 копійок.
Фото: ціни на АЗС 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 17 вересня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн
- Бензин Pulls 95: 94,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95 Євро: 91,90 грн (+1 грн)
- ДП Pulls: 99,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн (+40 коп)
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 99,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн (+3 грн)
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн (+3 грн)
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 99,9 грн
- Бензин NANO 95: 94,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 91,90 грн (+2 грн)
- ДП NANO Extro: 99,9 грн
- ДП NANO: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн (+60 коп)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 87,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 84,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-92: 82,90 грн (+1 грн)
- ДП (Energy): 97,90 грн (+1 грн)
- ДП: 95,90 грн (+1 грн)
- Газ: 42,90 грн