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Бензин масово дорожчає. Скільки коштує пальне на АЗС 17 вересня

07:30 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Бензин масово дорожчає. Скільки коштує пальне на АЗС 17 вересня Фото: ціни на АЗС 17 вересня продовжують зростати (Getty Images)
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В Україні продовжується зростання цін на пальне у найбільших мережах АЗС. Станом на четвер, 17 вересня, вартість бензину та дизелю вкотре додала в ціні, тоді як автогаз утримує стабільні позиції переважно на рівні 42,90-45,50 грн/л.

Скільки коштує сьогодні пальне на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що змінилося

Мережі OKKO та SOCAR підняли вартість популярних марок бензину (А-95 Євро та Pulls/NANO 95) на 1 грн (до 91,90 грн та 94,90 грн відповідно).

Найвідчутніше здорожчання зафіксовано на заправках WOG, де бензин 95 (Mustang) та 95 Євро подорожчав одразу на 3 грн (до 95,90 грн та 92,90 грн).

У мережі "Укрнафта" основні марки бензину також додали по 1 грн (А-95 тепер коштує 84,90 грн).

Ситуація з дизелем та газом: Дизпальне демонструє стабільність у більшості преміальних мереж, проте на OKKO зафіксовано невелике зростання ДП Євро на 40 копійок (до 99,90 грн), а на "Укрнафті" всі позиції дизелю подорожчали на 1 грн.

Автогаз у переважній більшості мереж залишається без змін (42,90-45,50 грн/л), хоча SOCAR підняв ціну на 60 копійок.

Бензин масово дорожчає. Скільки коштує пальне на АЗС 17 вересня

Фото: ціни на АЗС 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 17 вересня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 94,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95 Євро: 91,90 грн (+1 грн)
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн (+40 коп)
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн (+3 грн)
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн (+3 грн)
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 91,90 грн (+2 грн)
  • ДП NANO Extro: 99,9 грн
  • ДП NANO: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн (+60 коп)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 87,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 84,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-92: 82,90 грн (+1 грн)
  • ДП (Energy): 97,90 грн (+1 грн)
  • ДП: 95,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 42,90 грн
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