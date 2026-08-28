Хліб може подорожчати восени: експерти дали прогноз до кінця року

За словами першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Олександра Тараненка, удари російських окупантів по логістичних хабах та розподільчих центрах не позначаться на цінах масових сортів хліба повсякденного вжитку. Причина полягає в тому, що поставки такої продукції не передбачають задіяння складських комплексів.

Кожен хлібзавод розвозить свій хліб власним транспортом безпосередньо до точок продажу. Для прикладу, середнє підприємство в обласному центрі має від 1,5 до 2 тисяч точок доставки, включно з супермаркетами, і постачає товар напряму. Саме тому руйнування складів не впливає на логістику масового хліба та не призведе до скорочення його асортименту на полицях.

Водночас певний ризик подорожчання існує для хлібобулочних виробів тривалого зберігання, таких як печиво, сухарики та снекова продукція, яка завозиться на розподільчі центри.

"Тому тут є ризик здорожчання, тому що, якщо безпосередньо розвозити по магазинах, то це міняє логістичні витрати. Тому по хлібобулочних виробах тривалого зберігання певне здорожчання може бути. Але це буквально кілька відсотків", - зазначив Тараненко.

Головні ризики для собівартості

Основним чинником, який може спровокувати зростання цін на хліб з настанням холодів, є можливі пошкодження енергетичної інфраструктури.

У разі влучань у підстанції та вимушеного переходу хлібзаводів на генератори собівартість виробництва суттєво зросте. Також на ціну може вплинути можливе здорожчання паливно-мастильних матеріалів.

"Якщо буде такий несприятливий розвиток подій, якщо будуть суттєві втрати енергетики, якщо буде здорожчання подачі паливно-мастильних матеріалів, то це в межах 10%. Говорити про різке здорожчання на 20-30 відсотків більше не бачу причин точно", - наголосив Тараненко.

Водночас сировинний фактор наразі залишається стабільним. Підстав для подорожчання борошна, яке становить основу собівартості хліба, найближчим часом немає. Інша сировина, зокрема дріжджі та жири, може зрости в ціні на 10-20%, однак через її незначну частку у загальній структурі це додасть лише близько 2% до підсумкової собівартості.

За словами Тараненка, у разі відсутності серйозних проблем з енергопостачанням зростання цін на хліб до кінця 2026 року буде мінімальним - до 3%.

Альтернативний прогноз та загальна динаміка

Своєю чергою заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що в Україні вже протягом двох років спостерігається чітка тенденція до поступового підвищення цін на хліб. Щомісяця вартість зростає орієнтовно на 1,5-2%.

За оцінкою Марчука, в осінній період ціни на хлібобулочні вироби можуть додатково зрости у межах 10-12%.