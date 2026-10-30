UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах

15:20 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Марія Кучерявець
Фото: витрати на енергоносії, пальне та логістику впливають на кінцеву вартість хліба в магазинах (Getty Images)

В Україні до кінця 2026 року може зрости вартість хліба. Навіть здешевлення сировини не гарантує зниження цін на готову продукцію, оскільки виробники та переробники стикаються зі зростанням інших витрат.

До кінця 2026 року хліб в Україні може подорожчати ще на 10%. На кінцеву вартість продукції впливають не лише ціни на зерно та борошно, а й витрати на пальне, енергоносії, логістику та оплату праці.

Як пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук у коментарі РБК-Україна, навіть здешевлення пшениці всередині країни та її переробки на борошно не обов’язково позначається на ціні хліба в магазинах. Економію на сировині компенсують інші витрати, зокрема на паливо та електроенергію.

Додатковим чинником залишаються російські удари по енергетичній інфраструктурі. Через пошкодження енергетичних об’єктів виробники та переробники змушені використовувати альтернативні джерела живлення, що збільшує їхні витрати.

Що найбільше впливає на вартість хліба

Як пояснив Денис Марчук, частка зерна в собівартості хліба становить не більше 12%. Якщо враховувати вже перероблену сировину – борошно, цей показник не перевищує 30%.

Водночас решта витрат припадає на логістику, енергетику та заробітні плати. Саме ці складові значною мірою формують кінцеву вартість продукції на полицях магазинів.

Тому навіть за умови зниження цін на окремі види сировини загальні витрати виробників можуть утримувати вартість готової продукції на високому рівні.

Читайте також: Борщовий набір дорожчає: які овочі зросли в ціні та чого чекати до кінця року

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на продуктиЦіниЦіни в Україні