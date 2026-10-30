Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах

До конца 2026 хлеб в Украине может подорожать еще на 10%. На конечную стоимость продукции влияют не только цены на зерно и муку, но и расход топлива, энергоносители, логистику и оплату труда.

Как пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук в комментарии РБК-Украина, даже удешевление пшеницы внутри страны и ее переработки в муку не обязательно сказывается на цене хлеба в магазинах. Экономию на сырье компенсируют другие расходы, в частности топливо и электроэнергию.

Дополнительным фактором остаются российские удары по энергетической инфраструктуре. Из-за повреждений энергетических объектов производители и переработчики вынуждены использовать альтернативные источники питания, что увеличивает их издержки.

Что больше всего влияет на стоимость хлеба

Как пояснил Денис Марчук, доля зерна в себестоимости хлеба составляет не больше 12%. Если учитывать уже переработанное сырье – мука, то этот показатель не превышает 30%.

В то же время остальные расходы приходится на логистику, энергетику и заработные платы. Именно эти составляющие в значительной степени формируют конечную стоимость продукции на полках магазинов.

Поэтому даже при снижении цен на отдельные виды сырья общие затраты производителей могут удерживать стоимость готовой продукции на высоком уровне.

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