Хижняк здобув "золото" на боксерському турнірі у Литві

Хижняк здобув золоту медаль на міжнародному турнірі класу "А" в Литві. Він переміг казаха Жанібека Картбаєва у ваговій категорії до 80 кг.

Українець відправив в нокдаун свого суперника у другому раунді. Бій тривав усі три раунди, потім одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Хижняк.

Нагадаємо, Україна буде бойкоти чемпіонат світу з боксу через участь російських і білоруських спортсменів.

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