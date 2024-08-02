UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хижняк гарантував Україні третю медаль на Олімпіаді в Парижі

Фото: Олександр Хижняк (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Український боксер Олександр Хижняк у чвертьфіналі ваги до 80 кг переміг бразильця Вандерлея Де Соуза Перейру. Він вийшов у півфінал, гарантувавши собі щонайменше бронзову медаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Спорт.

У першому і другому раундах судді одностайно віддали перевагу Хижняку. В останньому раунді Перейра намагався нокаутувати українця, однак Хижняк вистояв, виборовши перемогу.

У першому своєму бою на Олімпіаді українець роздільним рішенням суддів переміг представника Угорщини Пилипа Акімова.

За регламентом змагань, спортсмени, що проходять до півфіналу, гарантують собі щонайменше "бронзу", тоді як для "золота" їм потрібно здобути ще дві перемоги на турнірі.

У півфіналі суперником Хижняка стане кубинський дворазовий Олімпійський чемпіон Арлен Лопез. Бій відбудеться 4 серпня, о 18:22 за Києвом.

Нагадаємо, першу медаль для України здобула фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан. Вона завоювала "бронзу" в особистій першості.

Другу медаль, "срібну", отримав Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024Бокс