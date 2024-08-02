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Хижняк гарантировал Украине третью медаль на Олимпиаде в Париже

Фото: Александр Хижняк (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Украинский боксер Александр Хижняк в четвертьфинале весом до 80 кг победил бразильца Вандерлея Де Соуза Перейру. Он вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Спорт.

В первом и втором раундах судьи единодушно отдали предпочтение Хижняку. В последнем раунде Перейра пытался нокаутировать украинца, однако Хижняк выстоял, одержав победу.

В первом своем бою на Олимпиаде украинец раздельным решением судей победил представителя Венгрии Филиппа Акимова.

По регламенту соревнований, проходящие в полуфинал спортсмены гарантируют себе по меньшей мере "бронзу", тогда как для "золота" им нужно одержать еще две победы на турнире.

В полуфинале соперником Хижняка станет кубинский двукратный Олимпийский чемпион Арлен Лопез. Бой состоится 4 августа, в 18:22 по Киеву.

Напомним, первую медаль для Украины завоевала фехтовальщица на саблях Ольга Харлан. Она завоевала "бронзу" в личном первенстве.

Вторую медаль, "серебряную", получил Сергей Кулиш в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений .

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