Хижняк гарантировал Украине третью медаль на Олимпиаде в Париже

Украинский боксер Александр Хижняк в четвертьфинале весом до 80 кг победил бразильца Вандерлея Де Соуза Перейру. Он вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Спорт.
В первом и втором раундах судьи единодушно отдали предпочтение Хижняку. В последнем раунде Перейра пытался нокаутировать украинца, однако Хижняк выстоял, одержав победу.
В первом своем бою на Олимпиаде украинец раздельным решением судей победил представителя Венгрии Филиппа Акимова.
По регламенту соревнований, проходящие в полуфинал спортсмены гарантируют себе по меньшей мере "бронзу", тогда как для "золота" им нужно одержать еще две победы на турнире.
В полуфинале соперником Хижняка станет кубинский двукратный Олимпийский чемпион Арлен Лопез. Бой состоится 4 августа, в 18:22 по Киеву.
Напомним, первую медаль для Украины завоевала фехтовальщица на саблях Ольга Харлан. Она завоевала "бронзу" в личном первенстве.
Вторую медаль, "серебряную", получил Сергей Кулиш в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений .
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