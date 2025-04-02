Хитра пастка від шахраїв. У поліції попередили українців про нову небезпеку у соцмережах

Поліція попереджає українців про нову схему шахраїв, з допомогою якої ті отримують доступ до особистих акаунтів і даних. Зловмисники для цього використовують образливі коментарі у соцмережах.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МВС у Facebook.
"Невідомі профілі залишають образливі коментарі чи надсилають повідомлення в Instagram. Вони викликають емоційну реакцію, провокуючи користувача перейти на їхній профіль. На сторінці є посилання, яке перекидає на фішингову сторінку. Якщо користувач на нього переходить, то відбувається злам акаунту або викрадення особистих даних і грошей", - попереджають у поліції.
Як вберегтися:
Якщо ви таки стали жертвою шахраїв, потрібно звернутися до кіберполіції. Це можна зробити кількома способами:
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Раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему "Електронні петиції", завдяки яким крадуть доступ до акаунтів українців.
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